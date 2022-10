Lotito in estasi: "Lazio bellissima. Sull'Olimpico ha ragione Sarri"

L'INTERVISTA

Il presidente biancoceleste gongola dopo il successo di Bergamo: "Si sta realizzando quello che volevamo"

Claudio Lotito si gode la sua Lazio e gongola dopo la vittoria di Bergamo che ha lanciato la squadra di Maurizio Sarri al terzo posto in classifica e con la migliore difesa del campionato. "Grande calcio, domenica ho visto una Lazio bellissima. Abbiamo vinto su un campo difficile, eppure ci mancava Immobile - ha dichiarato entusiasta il presidente biancoceleste al Corriere dello Sport - Sapete cosa mi ha colpito? Risultato mai in discussione, non c'è stato un istante in cui abbia sofferto davanti alla tv".

Lotito è orgoglioso del percorso fatto dalla sua squadra e la fiducia in Sarri è totale: "Il tecnico e la squadra meritavano i complimenti. E' una grande soddisfazione anche per la società. Si sta realizzando quello che volevamo. Bergamo è la testimonianza. Siamo in grado di esprimere un calcio di altissimo livello".

Un "calcio di altissimo livello" reso pssibile anche dal perfetto stato di salute del campo del Gewiss Stadium, mentre del campo dell'Olimpico i giocatori e Sarri si sono lamentati spesso ("Con questo campo Lotito cerchi un altro allenatore"): "Ha ragione il mister. La palla non corre e noi siamo una squadra tecnica, precisa. Abbiamo bisogno di un bel campo. Speriamo che il lavoro sinergico e l’impegno di Sport e Salute portino a migliorare in fretta il terreno dell’Olimpico".

