Lazio, Sarri: "Con questo campo Lotito cerchi un altro allenatore"

Le parole del tecnico biancoceleste dopo lo 0-0 contro l'Udinese: "Impossibile giocare, abbiamo abolito i nostri piani"

Lazio-Udinese, le immagini del match































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo le fatiche in Europa League, la Lazio ha trovato il pareggio 0-0 in casa contro l'Udinese in campionato. La notizia peggiore però è l'infortunio di capitan Immobile: "Purtroppo la partita si è messa così, ci sono le difficoltà che sappiamo ma dobbiamo andare oltre - ha commentato Sarri a fine partita -. Se incontri una squadra fisica su un terreno ingiocabile come all'Olimpico, è il peggiore avversario possibile, figurarsi alla terza partita in sei giorni".

La Lazio ha dovuto giocare sessanta minuti senza un attaccante di ruolo dopo il ko di Immobile: "Anche l'anno scorso abbiamo giocato così, con la soluzione senza attaccanti di movimento e l'abbiamo anche fatto abbastanza bene. Difficile sostituire un giocatore come Immobile senza avere un minimo di effetto negativo, i suoi numeri sono troppo impattanti per dire che sarà uguale anche senza. Pagheremo qualcosa senza di lui, speriamo il meno possibile".

Sarri per l'ennesima volta a DAZN se l'è presa sul terreno di gioco dell'Olimpico: "Avevamo preparato una serie di uscite da dietro, ma abbiamo abolito tutto perché era come innescare una bomba tra i piedi. Impossibile giocare".

Poi il tecnico della Lazio sulla questione si è rivolto direttamente al presidente Lotito: "Non so quali siano le sue intenzioni, ma se il terreno di gioco è questo va preso un altro allenatore, oppure andiamo noi a giocare da un'altra parte. Le mie squadre giocano con tanti passaggi, ma se il campo è questo allora non sono il tecnico giusto".