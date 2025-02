Lazio, Lotito punzecchia la Roma: "Derby in Europa? Prima si qualifichino..."

Nella città di Roma il derby è vissuto tutto l'anno e non è solamente un modo dire. Non solo i tifosi, anche i protagonisti per tutta la stagione non dimenticano la rivalità cittadina e a dimostrarlo, questa volta, è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito. Durante la celebrazione per i 125 anni del club biancoceleste, Lotito si è lasciato andare a una punzecchiatura nei confronti della rivale giallorossa. L'ambito la possibile stracittadina in Europa League: "Vediamo che succede, intanto noi siamo già qualificati agli ottavi. La Roma deve prima passare il turno".