Lazio, Lotito: "Nessun dramma per Inzaghi. Correa non era adatto al modulo"

LAZIO

Claudio Lotito torna a parlare di Simone Inzaghi e Correa. E lo fa senza peli sulla lingua. "Nella vita si prende ciò che si semina - ha spiegato a tuttomercatoweb il presidente della Lazio parlando del suo ex allenatore -. Io prendo atto delle decisioni altrui, ma non ne faccio un dramma. Tutti siamo utili e nessuno è indispensabile". "Lui continuerà a fare l’allenatore e io il presidente - ha aggiunto -. Vedremo alla fine chi rimarrà nel sistema più a lungo". Getty Images

Poi qualche considerazione sulla cessione di Correa. "E' un buon giocatore, ma non poteva più giocare con noi perché non si adattava a quel tipo di assetto tattico - ha precisato Lotito a tuttomercatoweb.com -. Non c'entra la qualità dei giocatori, serve capire se questi calciatori che abbiamo mantenuto abbiano la capacità di adattarsi a quel tipo di modulo". "Mi sembra che lo stiano dimostrando - ha aggiunto - . Poi la grande esperienza del mister, un maestro di calcio, porterà a far esprimere al 100% le potenzialità dei singoli calciatori".