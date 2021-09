Lazio, minacce social al figlio di Tare per colpa del mancato arrivo di Kostic

Insulti e minacce a Etienne Tare, figlio del ds della Lazio Igli e attuale attaccante della Primavera del club biancoceleste. A renderle note è stato proprio il figlio del dirigente, in un lungo post su Instagram in cui ha pubblicato anche gli screenshot di alcuni messaggi che gli sono stati recapitati, con tanto di minacce di morte a lui e al padre. Tutta colpa del mercato, che ha visto svanire in extremis l'arrivo di Kostic dall'Eintracht Francoforte con la Lazio che ha poi subito ripiegato con l'acquisto di Zaccagni dal Verona. Fatti che hanno indotto uno pseudo tifoso a scagliarsi contro il figlio del ds.

