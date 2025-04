Lazio, la rabbia di Guendouzi dopo l'eliminazione: duro sfogo contro staff e compagni

La Lazio ha accarezzato a lungo il sogno rimonta contro il Bodo/Glimt, ma alla fine la lotteria dei calci di rigore hanno premiato i norvegesi che si sono qualificati per le semifinali di Europa League. Fatali gli errori dal dischetto di Noslin, Tchaouna e Castellanos. Tra i più delusi Mateo Guendouzi che, secondo quanto ricostruito da Sky Sport, se la sarebbe presa con compagni e staff tecnico. In particolare il centrocampista francese avrebbe chiesto di "tirare fuori gli attributi" prima di scagliarsi contro il vice di Baroni, Del Rosso. Il tecnico a quel punto si è messo in mezzo tra i due per evitare il peggio e sarebbe stato mandato a quel paese dal suo giocatore mentre scendeva le scale per rientrare negli spogliatoi.