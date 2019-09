Lazio, Inzaghi: "Va bene il bel gioco, ora però vogliamo i punti"

VERSO LAZIO GENOA

Sette punti in cinque partite sono pochi per Simone Inzaghi: "Meriteremmo qualche punto in più. Siamo una squadra di personalità che gioca bene a calcio, ma adesso dobbiamo far punti con più costanza. Basta prendere complimenti per il gioco, devo essere più razionale e voglio la vittoria”. Quello che manca ai biancocelesti è l'aggressività sotto porta: "Bisogna avere più cattiveria e voglia di fare gol, anche in allenamento deve essere sfruttata ogni occasione". Inter-Lazio 1-0: highlights

Un unico obiettivo per Inzaghi: fare gol. "Abbiamo analizzato tutto, serve voglia di segnare, abbiamo creato tanto però poi magari ci saranno partite dove non puoi creare tutte queste chance e devi fare gol nell'unica occasione che ci viene concessa". Per quanto riguarda la difesa, invece, il tecnico non ha dubbi sulle caratteristiche che deve avere un difensore completo: "Il difensore moderno deve sapere difendere e saper sviluppare l'azione. La cosa più importante è marcare, poi io scelgo in base agli avversari e alla disponibilità. Le squadre per essere incisive devono costruire bene dal portiere e dai difensori".

E a proposito di portieri: "Stiamo lavorando con Strakosha, ha ancora margini di miglioramento, sono soddisfatto di lui come del resto della squadra. Sul gol potevamo fare meglio tutti, - ha detto Inzaghi riferendosi alla scorsa partita con l'Inter - a partire da Lazzari, poteva essere più aggressivo su Biraghi anche se era sul destro. Strakosha poteva prendere campo, Jony doveva fare una copertura da quinto esperto, non lo è ancora ma sto lavorando bene. Non me la sento di colpevolizzare Strakosha. Ho citato questi tre ma potrei andare più a fondo".

Infine su Immobile: "“Con l’Inter l’ho messo fuori perché avevo messo meglio Caicedo. Poi ho dovuto sostituirlo perché mi ha chiesto il cambio. Ciro, se mi dimostrerà di star bene, domani giocherà”.