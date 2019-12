Lazio, Inzaghi: "Uscire un vantaggio? All'Europa ci teniamo"

VERSO RENNES-LAZIO

"Se uscire dall'Europa League può essere un vantaggio? Non mi piace come parola, l'Europa League è un trofeo a cui teniamo, due anni fa abbiamo fatto un cammino importante. Siamo in un buon momento, stiamo facendo bene ma ora ci guarderanno di più. Dobbiamo essere umili e consapevoli di essere forti". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia dell'ultima gara della fase a gironi di

Europa League in casa del Rennes.



I biancocelesti si qualificano ai sedicesimi soltanto se vincono e contemporaneamente il Celtic fa altrettanto in casa del Cluj. "Abbiamo preparato bene la partita di domani, i ragazzi sono stati bravi negli ultimi giorni. Noi vogliamo offrire una prestazione importante perché vogliamo fare bella figura contro una squadra forte che sta correndo in campionato - ha proseguito Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia - Le gare sono sempre aperte e in Europa nessuno regala nulla. La squadra andrà in campo al meglio - ha aggiunto - ho portato Berisha in Francia che non potrà giocare all'inizio, avrei voluto fare lo stesso con Marusic ma oggi ha avuto una piccola distorsione alla caviglia, avrei voluto far rifiatare Lazzari. Anche Adekanye non è al meglio, ma lo valuteremo domani. Come sta Luis Alberto? La scorsa settimana prima della Juve aveva avuto un problemino, era un po' affaticato. In questi due giorni si è allenato molto bene, penso che possa giocare dall'inizio. Parlerò con lui e vedremo. A casa ho lasciato giocatori importanti come Radu, Leiva e Milinkovic, che hanno più bisogno di recuperare. Lulic è con noi e probabilmente dovrà farsi anche un pezzo di partita".