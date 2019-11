Lazio, Inzaghi: "Tabù spezzato, ora alziamo l'asticella"

QUI LAZIO

"Abbiamo vinto meritatamente una gara importante contro una squadra che ha disputato un buon match". Simone Inzaghi commenta così il successo della Lazio sul Milan. "Abbiamo giocato una partita buonissima e fatto di tutto per vincere, volevamo spezzare il tabù San Siro dopo 30 anni. Fuori dalla crisi? Ero tranquillo dopo le sconfitte, le nostre prestazioni erano all'altezza. Classifica? Prematuro parlarne. Ora abbiamo l'obbligo di alzare l'asticella". Lazio, Inzaghi: "Volevamo questa vittoria"

"Dobbiamo lavorare per togliere qualche disattenzione di troppo, mercoledì con il Torino siamo stati bravissimi in difesa e anche a Firenze. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa sul gol - ha proseguito Inzaghi - Giocando in modo così propositivo è normale scoprirsi di più dietro, dobbiamo essere bravi a compattarci subito. Avevo detto ai ragazzi che ci dovevamo credere e avere più fame del Milan. Io non mi sono mai sentito in discussione, la società è sempre stata con me. Ho fatto una scelta a giugno, secondo me potevo ancora dare qualcosa". Parole al miele per Luis Alberto: "Lavora duro e ha meritato di tornare in Nazionale, sono due anni e mezzo che ha un rendimento impressionante".