Lazio, Inzaghi: "Squadra con grande personalità"

31/03/2019

I tre punti conquistati in casa dell'Inter permettono alla Lazio di tornare pienamente in corsa per un posto in Champions League per la soddisfazione di Simone Inzaghi: "La squadra ha giocato con grande personalità - ha commentato - e abbiamo sbagliato a non fare il secondo gol per evitare di soffrire. Nella ripresa ci siamo chiusi bene concedendo solo qualche traversone". Il momento è ottimo: "Stiamo bene, la svolta è arrivata col nuovo modulo".