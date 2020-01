Lazio, Inzaghi; "Roma meglio di noi, bravi a soffrire"

QUI LAZIO

"La Roma ha fatto sicuramente meglio di noi. E' stata un po' la fotocopia della partita dell'andata, i ragazzi sono stati bravi a soffrire. Bisogna anche considerare che ci sono anche le altre squadre, la Roma ha giocato una grande partita": Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio nel derby con la Roma. "Sono stati un po' due gol strani, sia il nostro che il loro, è venuto fuori un pareggio. Quando non si riesce a vincere bisogna anche fare i complimenti agli avversari" ha proseguito il tecnico della Lazio.

Inzaghi continua: "Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche chance in più con qualche ripartenza, abbiamo sbagliato qualcosina tecnicamente, cosa non usuale per noi. Ma ci prendiamo questo pareggio e guardiamo avanti. Speriamo di non aver perso giocatori. Correa è uscito con un affaticamento, adesso dobbiamo recuperare le forze, ci sono tante partite che ci aspettano".