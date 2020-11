Lazio, Inzaghi recupera mezza squadra: c'è anche Immobile

LAZIO

Rientra l'emergenza Covid in casa Lazio. Per la gara contro il Torino Simone Inzaghi recupera infatti mezza squadra. Oltre a Immobile, il tecnico biancoceleste ha convocato infatti Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Armini, Cataldi, Leiva e Fares. Otto giocatori che, al netto di qualche cambio in mediana, il probabile esordio dall'inizio di Muriqi e l'innesto di Pereira, consentiranno alla Lazio di scendere in campo con una formazione all'altezza della situazione. A Roma restano invece Vavro, Djavan Anderson, Lazzari, Escalante, Luis Alberto e Marusic. Getty Images

Tamponata l'emergenza, la Lazio si appresta ad affrontare la trasferta di Torino sì con qualche giovane della Primavera in rosa, ma anche con tanti uomini della prima squadra a disposizione e con Immobile pronto a dare il suo contributo, magari partendo dalla panchina. Numeri alla mano, per Inzaghi sono otto i calciatori recuperati in extremis dopo l'allarme di venerdì e i casi riscontrati dall'Uefa prima della partita contro il Bruges. Causa Covid, in isolamento a Formello rimangono invece Luis Alberto, che ha annunciato ufficialmente la sua positività sui social, Manuel Lazzari e Djavan Anderson.