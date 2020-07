Lazio, Inzaghi: "Qualificazione in Champions meritata". Ma se Napoli e Roma...

QUI LAZIO

Simone Inzaghi si gode la vittoria contro il Cagliari che significa 4° posto garantito e qualificazione in Champions quasi certa (solo in caso il Napoli vincesse la Champions e la Roma l'Europa League, la 4a verrebbe retrocessa). "La Champions? Una qualificazione più importante della Coppa Italia e della Supercoppa. Era da 13 anni che non ci andavamo ed è un riultato importantissimo - ha commentato il tecnico della Lazio - C'è soddisfazione per questo traguardo che ci siamo guadagnati".

Ad inizio anno non era semplice, ma ce l'abbiamo fatta - ha proseguito - E' normale che ci sia grande soddisfazione. Mancano 3 partite che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Ho un gruppo importante che quest'anno mi ha regalato una qualificazione in Champions e una Supercoppa. C'era tanta fiducia perché questa qualificazione era praticamente già arrivata prima del Covid. Cercheremo di fare bene nelle ultime partite".

Sulla gara con i sardi. "I ragazzi sono stati bravissimi oggi, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla subito per la bravura del loro portiere. Stasera avevo anche qualche cambio in più dalla panchina che mi ha aiutato. La squadra l'ho vista bene, sono entrati bene sia Marusic che Lukaku ma anche Lazzari e Jony avevano fatto bene".