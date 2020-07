Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: Milinkovic e Immobile ribaltano i sardi e blindano il 4° posto

LAZIO-CAGLIARI 2-1

La Lazio rimonta in casa 2-1 il Cagliari, torna alla vittoria dopo cinque partite e blinda il quarto posto. Cragno è autore di almeno quattro grandi parate e allo scadere del primo tempo è Simeone a infilare Strakosha con un destro dal limite deviato da Luiz Felipe. Milinkovic-Savic pareggia i conti a inizio ripresa grazie a un gran tiro di controbalzo, poi al 60’ Immobile firma il 2-1 su assist di Luis Alberto. Lazio-Cagliari: le immagini della partita





















































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Nel posticipo della 35esima giornata di Serie A la Lazio ritrova la vittoria dopo 23 giorni, durante i quali aveva totalizzato appena un punto in cinque partite. Settima gara consecutiva senza successi invece per il Cagliari. Non c'è ancora l'aritmetica certezza della Champions: se Napoli e Roma vincessero Champions ed Europa League il quarto posto non basterebbe.

Al 3’ i sardi vanno a segno con un gran calcio piazzato battuto direttamente da Joao Pedro, ma l’arbitro Piccinini aveva fatto chiaramente segno, tenendo alzato il braccio, che si trattava di una punizione a due (intervento con la gamba alzata da parte di Patric): gol annullato e rimessa dal fondo per la Lazio. Il gesto balistico del brasiliano viene così vanificato, ma all’8 lo stesso Joao Pedro sfiora il vantaggio con un colpo di testa alto di poco sopra la traversa. Poco dopo i biancocelesti reagiscono, con Lazzari che impegna per ben tre volte Cragno nel giro di tre minuti, sempre con conclusioni insidiose dalla distanza. Attorno al quarto d’ora di gioco il portiere del Cagliari si ripete alla grande in altre due circostanze: prima sul tiro a giro di Luis Alberto, poi sul destro al volo ravvicinato di Immobile. Alla mezz’ora è Strakosha a compiere un gran riflesso, alzando in angolo un colpo di testa di Ionita sul secondo palo. Nel finale di primo tempo Simeone diventa protagonista: prima in negativo, quando si divora il vantaggio spedendo altissimo il pallone tutto solo a centro dell’area, poi ritrovando dopo cinque partite a secco la rete con un destro di prima intenzione dal limite, deviato in maniera decisiva da Luiz Felipe.

La Lazio comunque non si scoraggia al rientro dagli spogliatoi e subito dopo l’intervallo Milinkovic-Savic pareggia i conti con un gran destro di controbalzo da dentro la lunetta che s’infila quasi sotto l’incrocio dei pali; questa volta non può farci nulla Cragno. Quest’ultimo, però, torna ai fasti del primo tempo, distendendosi sulla conclusione di Luis Alberto e deviando sul palo la straordinaria girata di Immobile. Al 60’ l’assist numero 15 dello spagnolo per l’ex Torino vale comunque il sinistro incrociato vincente sull’uscita di Cragno, per il 2-1 della Lazio e per la 31esima rete in campionato di Immobile, ora capocannoniere solitario. Lo stesso attaccante si trasforma in uomo assist e serve in profondità Correa; tiro troppo debole e centrale. La Lazio comunque gestisce tranquillamente il vantaggio di misura e, al triplice fischio finale, ottiene la matematica certezza di piazzarsi tra i primi quattro posti in campionato. Biancocelesti ancora pienamente in corsa per il secondo posto: -2 dall’Atalanta e -1 dall’Inter terza.

LE PAGELLE

Immobile 7 – Prima della sfida della Juventus, era rimasto senza marcature per tre partite consecutive; contro il Cagliari torna nuovamente da solo in vetta alla classifica dei marcatori, staccando Cristiano Ronaldo con un diagonale sinistro rasoterra.

Milinkovic-Savic 6,5 – Dopo un primo tempo non propriamente esaltante, il calciatore serbo si riscatta all’inizio del secondo tempo grazie a un bellissimo destro sotto l’incrocio dei pali e trascina i suoi compagni alla rimonta.

Lazzari 5,5 – Meriterebbe ampiamente di apporre il proprio nome nel tabellino alla voce ‘marcatori’, ma è costretto a vedersela per tre volte con un Cragno in grandissima forma; cala coi minuti e Inzaghi lo toglie dal campo.

Cragno 7,5 – Lazzari sembra avere quasi un conto aperto all’inizio del match con il portiere del Cagliari, che nega al biancoceleste il gol in ben tre occasioni, prima di superarsi in altre varie circostanze su Luis Alberto e Immobile nel corso della sfida.

Simeone 6,5 – Non era mai stato a secco per sei partite consecutive nella sua carriera e conferma questa statistica: spreca di testa, indisturbato, una colossale occasione, prima di trovare (anche fortunosamente) il momentaneo vantaggio per il Cagliari.

Joao Pedro 5,5 – Vede vanificarsi il capolavoro su punizione e poco dopo sfiora di testa il gol del vantaggio. Sembrerebbe essere in grande serata ma, complice anche una grande partita della Lazio, non riesce più a rendersi minimamente pericoloso.

IL TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 2-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6; Lazzari 5,5 (13’ st Marusic 6), Milinkovic-Savic 6,5, Parolo 6, Luis Alberto 7 (46’ st Cataldi sv), Jony 6,5 (13’ st Lukaku 6); Caicedo 6 (20’ st Correa 6), Immobile 7 (46’ st Adekanye sv). A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Falbo, Anderson A. All.: Inzaghi 6,5

Cagliari (3-5-2): Cragno 7,5; Walukiewicz 5,5, Klavan 5,5, Lykogiannis 6 (39’ st Pisacane sv); Faragò 5,5, Nandez 6, Ionita 6 (39’ st Gagliano sv), Rog 5,5 (21’ st Birsa 5,5), Mattiello 6 (26’ st Ragatzu 6); Simeone 6,5, Joao Pedro 5,5. A disp.: Rafael, Ciocci, Ceppitelli, Ladinetti, Lombardi, Marigosu, Paloschi, Pereiro. All.: Zenga 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 45’ Simeone (C), 2’ st Milinkovic-Savic (L), 15’ st Immobile

Ammoniti: Jony (L), Lazzari (L), Klavan (C), Parolo (L)

LE STATISTICHE

La Lazio ha conquistato 72 punti in 35 giornate, record per i biancocelesti in una singola stagione di Serie A (in precedenza 70 nel 2016/17 e nel 2017/18).

La Lazio ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe di campionato contro il Cagliari con un risultato complessivo di 23-7.

La Lazio è imbattuta da 12 partite in Serie A contro il Cagliari (10V, 2N). Solo contro il Bologna ha una striscia di imbattibilità aperta più lunga nel massimo campionato (14)

Il Cagliari non vince da sette partite in Serie A (4N, 3P). Inoltre i sardi hanno vinto solo una delle ultime 13 trasferte in Serie A (6N, 6P).

La Lazio è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (25), migliorando il record con Simone Inzaghi alla guida in Serie A.

Il Cagliari ha raggiunto quota 50 reti segnate in 35 partite di campionato: nelle ultime 15 stagioni dei sardi in Serie A non ne ha mai realizzati di più (50 anche nel 2008/09).

Per la prima volta dalla stagione 2008/09 (con Jeda e Acquafresca) il Cagliari vanta due giocatori con più di 10 reti in un singolo campionato.

Ciro Immobile e Luis Alberto hanno preso parte attivamente al 75% delle reti della Lazio in questa Serie A (53 su 71).

Sergej Milinkovic-Savic ha trovato il gol in entrambe le presenze all'Olimpico contro il Cagliari in Serie A (due in totale).

Ciro Immobile ha realizzato 31 reti in questa Serie A. Solo quattro giocatori hanno fatto meglio in una singola stagione del massimo campionato (Higuain, Nordahl, Angelillo e Borel).

Nelle ultime due stagioni, Ciro Immobile è il giocatore che ha colpito più legni di tutti nei cinque maggiori campionati europei (15).

Luis Alberto ha fornito 15 assist in questo campionato, registrando un nuovo record personale in Serie A. Solo Alejandro Gomez ne ha effettuati di più in questo campionato (16).

Solo due delle 43 reti siglate da Giovanni Simeone in Serie A sono arrivate con conclusioni da fuori area, entrambe con la maglia del Cagliari in questo campionato (vs Parma e Lazio).

Le nove parate di Alessio Cragno sono il record stagionale per il portiere del Cagliari. In generale, solo contro il Frosinone nel dicembre 2018 ne ha effettuate di più in un singolo match in Serie A (10).