Lazio, Inzaghi: "Problema sugli esterni, ma soddisfatto degli acquisti"

VERSO SAMP-LAZIO

Emergenza piena in difesa e non solo per la Lazio e Simone Inzaghi, tra la trasferta con la Sampdoria e la Champions, sta valutando diverse soluzioni: "E' normale fare delle valutazioni anche pensando all'impegno europeo, ma sono concentrato solo sulla Samp perché sarà una sfida impegnativa". Il tecnico biancoceleste ha confermato la lunga lista di assenti: "Lazzari, Radu, Luiz Felipe, Pereira e Lulic resteranno a casa, così come Immobile squalificato". Inzaghi però potrà contare sui nuovi acquisti: "Sono soddisfatto".

"Muriqi e Hoedt hanno lavorato con noi molto bene - ha continuato il tecnico della Lazio in conferenza -, ho trovato grande disponibilità e sono contento. Caicedo e Marusic si sono allenati bene così come Fares e Milinkovic, ma le valutazioni le farò sabato pensando per forza di cose anche alla Champions".

Una possibile soluzione per la difesa potrebbe essere l'arretramento di Marco Parolo, come nell'ultima sfida dopo l'infortunio di Bastos: "Ha dimostrato di potersi adattare ed è molto importante per noi. Secondo me contro la Samp può aiutarci molto, ma in realtà al momento il problema è sugli esterni con Lazzari out e Marusic che si è allenato solo oggi dopo 12 giorni di stop. Patric e Parolo li ho provati sull'esterno, ma ho anche altre opzioni".

La sfida contro la Sampdoria di Ranieri al Ferraris è di quelle complicate: "E' una squadra organizzata con un allenatore molto preparato. Sono in salute e dovremo fare una grande partita di squadra". Inzaghi ritroverà Candreva e Keita da avversari: "Sono legato a entrambi, sono stati importanti per me e avrei voluto tenerli ma hanno fatto scelte diverse. Li terrò d'occhio".