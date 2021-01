Lazio, Inzaghi: "Grandissima gara, abbiamo strameritato"

QUI LAZIO

Rilanciarsi con un derby stravinto e ritrovare nella notte migliore la sua Lazio. Simone Inzaghi si gode la sua serata perfetta e spiega: "Abbiamo fatto una grandissima gara, di rabbia, aggressività, corsa e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi, in allenamento avevo visto gli occhi giusti. Abbiamo strameritato questa vittoria che ci dà grandissima soddisfazione, perché ottenuta con tutte le nostre forze e con l'aiuto dei nostri tifosi che ci hanno sostenuto all'allenamento. Abbiamo lasciato dei punti anche perché abbiamo avuto 14 casi di Covid, ma vogliamo rimanere nella parte alta della classifica e lo abbiamo dimostrato".

E ancora: "Il primo tiro della Roma è arrivato con Dzeko all'85'? Io penso che tutto l’approccio della squadra è stato positivo. Caicedo e Immobile erano i primi ad andare in pressing e a mantenere le distanze nella squadra. Abbiamo avuto un baricentro medio, abbiamo fatto quello che deve fare una squadra. Ci tenevamo tantissimo a questo derby, eravamo contenti perché abbiamo giocato domenica e abbiamo avuto 5 giorni. Gli indisponibili diminuiscono, con gli uomini a disposizione possiamo dire la nostra".

Poi sulla grande prova di Lazzari: "Manuel è stato bravissimo, come tutti i suoi compagni. Nelle ultime due partite ha fatto benissimo, dopo aver preso un brutto colpo contro la Fiorentina. Ha dovuto fare delle cure con gli antidolorifici. Sono contento per lui e se lo merita, perché è un ragazzo molto amato dai compagni, si merita tutto".

Infine sugli obiettivi della sua Lazio: "Abbiamo perso un po’ di terreno, con un paio di pareggi che se fossero state vittorie ora saremmo lì. E’ la terza vittoria consecutiva, dobbiamo mettere in campo la rabbia e la determinazione di stasera. Non è semplice, sappiamo che il campionato post-covid è cambiato e bisogna aspettare fino all’ultimo per sapere che uomini avrai. Il mio augurio è quello di poter ruotare questi giocatori che in 5 anni mi hanno dato tantissime soddisfazioni".