Lazio, Inzaghi: "Con il Cagliari per la Champions matematica"

Incassata la sconfitta contro la Juve, Simone Inzaghi pensa già al prossimo impegni contro il Cagliari, che potrebbe valere il ritorno in Champions League della Lazio. "Fa piacere raggiungere la 200esima panchina con la Lazio, dopo quattro anni è un traguardo importante che mi rende orgoglioso. Sappiamo però che ci manca la matematica per la Champions e dobbiamo conquistarla col Cagliari, contro il quale non sarà semplice", ha detto l'allenaotre biancocelste.