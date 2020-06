Lazio, Inzaghi è carico: "Voglia di ripartire, in campo con lo stesso spirito"

VERSO ATALANTA-LAZIO

Alla vigilia della delicatissima sfida contro l'Atalanta, Simone Inzaghi torna a parlare per la prima volta dopo il lockdown. "Per vincere trofei ed arrivare al secondo posto è servito grande spirito - ha dichiarato il tecnico della Lazio -. Ora abbiamo qualche acciacco, ma abbiamo voglia di ripartire. Vogliamo tornare in campo con lo stesso spirito". "Leiva, Luiz Felipe e Marusic domani non ci saranno. Anche Adekanye e Raul Moro non saranno a disposizione. Lulic ha avuto un infortunio molto serio che probabilmente ce lo ridarà il prossimo anno", ha aggiunto facendo il punto sugli infortunati. Lazio, Inzaghi: "In campo con lo stesso spirito"

"I calciatori sono stati fermi per diversi mesi e ci saranno problemi per tutte le squadre. Abbiamo attraversato un periodo difficile". ha proseguito Inzaghi. "Speriamo di recuperare Marusic per la Fiorentina - ha continuato - Luiz Felipe ha avuto uno stiramento di primo grado, Marusic un'elongazione. Anche Lucas Leiva ha ancora qualche fastidio e, per questo motivo, abbiamo rallentato il suo rientro". Poi qualche battuta sul tour de force per chiudere la stagione. "Prima avevamo tante certezze come squadra, poi siamo stati fermi parecchio tempo- ha spiegato - Purtroppo non siamo riusciti a fare più di un'amichevole, quella con la Ternana sabato". "Sarà un finale di campionato particolare, probabilmente nessuno sa bene quello che ci aspetta - ha aggiunto il tecnico biancoceleste -. È una cosa nuova, dovremo farci trovare pronti".

Infine capitolo Atalanta, contro cui la Lazio si gioca una gara cruciale nella corsa scudetto. "Conosciamo il valore dell'Atalanta, da anni fa benissimo, i nostri percorsi sono partiti insieme, il mio e quello di Gasperini - ha concluso Inzaghi -. Abbiamo fatto entrambi ottime cavalcate. Siamo squadre organizzate, abbiamo vinto, perso e pareggiato. Sarà una bellissima partita e un banco di prova durissimo. I ragazzi sanno cosa andranno a incontrare".

