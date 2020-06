Lazio, Inzaghi: "C'è rammarico, abbiamo regalato due gol. Per lo scudetto si complica"

QUI LAZIO

La Lazio è tornata in campo dopo quattro mesi e a dispetto di un ottimo primo tempo in casa dell'Atalanta, nella ripresa la condizione fisica è crollata: "Ero tranquillo alla vigilia - ha commentato Simone Inzaghi -. Abbiamo fatto molto bene all'inizio andando sul 2-0 e potevamo fare il terzo, lì siamo mancati. Non abbiamo fatto il terzo, subendo invece un gol evitabile che ha riaperto la partita. Avevamo qualche defezione e in partita ho avuto tre giocatori che hanno chiesto il cambio. Spiace perché tranne quello di Malinovskyi, gli altri gol erano evitabili".

La sconfitta complica i piani scudetto della Lazio: "Rientrare contro l'Atalanta era sicuramente difficile, l'avversario peggiore per noi. Questa sconfitta impatta decisamente sulla classifica, anche perché non perdevamo da 21 partite". Ora servirà convincere i giocatori a credere nel filotto in vista del big match contro la Juventus: "Non ci piace perdere e a fine partita eravamo tutti rammaricati - ha commentato Inzaghi a fine partita -. Certo le assenze pesano, così come la condizione fisica approssimativa. Ho dovuto chiedere dei sacrifici ai miei giocatori. Dobbiamo essere bravi a recuperare le energie anche perché il calendario ci vede scendere in campo ogni tre giorni. Speriamo di recuperare giocatori importanti".