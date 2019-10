Lazio, Inzaghi: "Adesso la strada è in salita, ma giocando così andremo loontano"

LE PAROLE

"Ci era già capitato, purtroppo - prosegue Inzaghi - ma alla squadra non ho nulla da rimproverare stasera. È difficile digerire una sconfitta così, ma giocando con questo spirito ne perderemo poche. Il secondo gol è un errore individuale, perché in quei casi non bisogna perdere la marcatura, e lo paghiamo a caro prezzo. Mi dispiace molto perché i ragazzi avrebbero meritato altro, hanno dato tutto, ma possiamo ancora qualificarci: abbiamo il Cluj in casa e ci sono 9 punti a disposizione, dovremo fare un'impresa col Rennes. Cercheremo di sfruttare tutte le opportunità. Dopo questa prestazione avremmo meritato altro. La squadra deve continuare a lavorare, devono tutti continuare a lavorare e a crederci: giocando così secondo me andremo lontano, dobbiamo rimboccarci le maniche e affrontare la salita, abbiamo tempo" ha concluso Inzaghi.

