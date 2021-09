Lazio, Immobile è critico: “Non dobbiamo avere paura di giocare”

QUI LAZIO

L’attaccante biancoceleste dopo il pari col Torino: “Felici a metà, ora il derby col coltello tra i denti”

"Bisogna lavorare di più, stare un po' più sul pezzo, non aver paura di giocare". Ciro Immobile ha segnato su rigore il gol dell'1-1 in casa del Torino, ma striglia la sua Lazio. "Sembriamo un po' timorosi quando scendiamo in campo e questo ci sta penalizzando tanto – ha detto il capocannoniere dell’ultimo campionato - Abbiamo aggiustato un po' la fase difensiva nelle ultime partite, ma bisogna fare bene, soprattutto in attacco". Torino-Lazio, le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images







Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Ultime gallery Vedi tutte

Immobile parla poi della transizione al gioco di Sarri: "Stiamo effettuando dei cambiamenti, il mister lo ha detto che non è semplice. Poi, ci sono tante partite, non hai nemmeno il tempo di prepararle nella maniera accurata e così fai fatica - le sue parole - Incontrare una squadra così forte nel turno infrasettimanale è dura, perché loro hanno un modo di giocare molto dispendioso. Quindi, servivano tante energie. Siamo riusciti a portare a casa un pareggio, ma non siamo soddisfatti".

Immobile parla di autostima che cala: "È quello che, inconsciamente, sta succedendo. Da quando abbiamo perso la partita a Milano, abbiamo perso un pizzico di entusiasmo, ma questo non deve mai succedere, soprattutto quando stai creando un percorso nuovo, dove hai bisogno di tutte le energie fisiche e mentali e non puoi abbatterti per una sconfitta, anche se è arrivata contro una squadra forte come il Milan".

Il pensiero va al derby di domenica: "Ci dobbiamo riprendere, è una cosa che viene da dentro di noi. Domenica abbiamo il derby e sarebbe un bel paso avanti riuscire a portare a casa una vittoria. È il momento giusto per questa partita, il derby va giocato con il coltello tra i denti, in ogni caso, che sia un buono o un cattivo momento. È una partita da affrontare al mille per mille e siamo convinti che possiamo farcela, ma deve scattare da dentro di noi".

Vedi anche Serie A Serie A, Torino-Lazio 1-1: Immobile salva i biancocelesti al 91'