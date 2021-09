Serie A, Torino-Lazio 1-1: Immobile salva i biancocelesti al 91'

TORINO-LAZIO 1-1

Il rigore nel recupero del capitano evita il ko alla formazione di Sarri, passata in svantaggio dopo il colpo di testa di Pjaca al 76'

Grazie al rigore al 91' di Ciro Immobile, la Lazio pareggia 1-1 in casa del Torino ed evita il secondo ko in Serie A. All'Olimpico Grande Torino, i granata passano in vantaggio al 76' con il colpo di testa di Pjaca, entrato da pochi minuti, ma nel recupero Djidji stende in area Muriqi e Abisso indica il dischetto: il capitano biancoceleste batte Milinkovic-Savic e regala un punto prezioso alla formazione di Sarri. Torino-Lazio, le foto del match Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images







Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

La Lazio vede da vicino il secondo ko in campionato contro un ottimo Torino, ma evita la sconfitta grazie al solito Ciro Immobile, che al 91' firma l'1-1 finale. All'Olimpico Grande Torino, il primo brivido lo offre il portiere dei granata Milinkovic-Savic, che al 10' sbaglia il rinvio e offre al capitano biancoceleste l'occasione di provarci con un pallonetto dalla lunga distanza, ma il tentativo del grande ex di giornata finisce a lato. Col passare dei minuti, i padroni di casa crescono e mettono in difficoltà gli uomini di Sarri, che sconta la seconda giornata di squalifica: il protagonista è Sanabria, che prima non centra la porta con il diagonale sinistro, poi stacca di testa ma trova la grande parata di Reina, che compie un miracolo anche con l'aiuto della traversa.

La scarsa pericolosità degli ospiti nel primo tempo obbliga Sarri a ricominciare nella ripresa con due cambi: uno spento Luis Alberto resta negli spogliatoi, con Sergej Milinkovic-Savic che prende il suo posto, mentre Pedro sostituisce Raul Moro. Proprio il serbo, al 68', ci prova con il destro dal limite, ma la conclusione finisce ad un metro dal palo alla destra del fratello Vanja. Passano 60 secondi ed è invece Ansaldi, appena entrato e protagonista con un sinistro da posizione angolata, a sfiorare il gol. Come con il Sassuolo, Juric la sblocca grazie ai cambi: soltanto due minuti dopo il suo ingresso in campo, Pjaca impatta perfettamente il cross dalla sinistra di Singo e batte Reina. Quattro minuti dopo, il croato ha l'occasione per la doppietta, ma Reina si oppone alla grande al destro in area dell'ex Juventus e tiene in partita gli ospiti. Nel finale, Immobile colpisce la traversa di testa, poi al 90' l'episodio che rimette in parità il match: Djidji stende Muriqi in area e il capitano biancoceleste, dal dischetto, spiazza Milinkovic-Savic e regala l'1-1 alla Lazio, che per il terzo turno consecutivo resta a secco di vittorie, ma almeno non perde per la seconda volta in campionato. Può recriminare, invece, l'ottimo Torino di Ivan Juric, che si porta a quota 7 punti in classifica, uno in meno dei biancocelesti.

LE PAGELLE

Bremer 6,5 - Toglie il respiro ad Immobile con una marcatura strettissima. Bravo anche in disimpegno e in impostazione.

Singo 6,5 - Solita prestazione di corsa e sostanza, impreziosita dal cross in occasione della rete che vale il momentaneo 1-0.

Pjaca 7 - Come con il Sassuolo, entra e sblocca il match con un imperioso colpo di testa che illude Juric.

Reina 6,5 - Se la Lazio resta in partita per tutta la partita è merito suo: ferma due volte Sanabria e Pjaca, incolpevole sul gol subito.

Luis Alberto 5 - Assente ingiustificato del primo tempo dell'Olimpico Grande Torino. Mai pericoloso, resta negli spogliatoi dopo l'intervallo.

Immobile 6,5 - Marcato a uomo da Bremer, il grande ex riesce comunque a crearsi qualche occasione: una traversa colpita e, soprattutto, il gol dell'1-1 nel recupero.

IL TABELLINO

TORINO-LAZIO 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 5,5, Bremer 6,5, Ricardo Rodriguez 6; Singo 6,5, Pobega 6, Mandragora 6,5 (17' st Lukic 6), Aina 6 (17' st Ansaldi 6,5); Brekalo 6 (29' st Pjaca 7), Linetty 6 (29' st Rincon 6), Sanabria 6,5. A disp.: Berisha, Gemello, Zima, Baselli, Verdi, Vojvoda, Warming, Buongiorno. All.: Juric 6,5

Lazio (4-3-3): Reina 6,5; Marusic 5,5 (17' st Lazzari 5,5), Felipe 5,5, Acerbi 6, Hysaj 5,5; Akpa Akpro 6 (34' st Muriqi 6,5), Cataldi 6,5 (25' st Leiva 5,5), Luis Alberto 5 (1' st Milinkovic-Savic 6); Anderson 6,5, Immobile 6,5, Moro 5,5 (1' st Pedro 5,5). A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Romero, Radu, Basic. All.: Martusciello 6

Arbitro: Abisso

Marcatori: 31' st Pjaca (T), 46' st rig. Immogile (L)

Ammoniti: Mandragora (T), Aina (T), Brekalo (T), Marusic (L) Milinkovic-Savic (L), Felipe (L)

LE STATISTICHE

Marko Pjaca ha realizzato da subentrato quattro dei suoi sei gol in Serie A, compresi i due di questa stagione.

Marko Pjaca è andato in gol per due partite consecutive di Serie A per la prima volta nel massimo campionato.

Ciro Immobile ha segnato otto gol in 11 partite in Serie A contro il Torino da ex della partita.

Gli ultimi due gol di Ciro Immobile contro il Torino in Serie A sono stati realizzati su rigore e dopo il novantesimo minuto.

Il Torino è la squadra che ha realizzato più gol con giocatori subentrati in questa Serie A (cinque come l'Inter).

La Lazio ha trovato la rete in otto trasferte consecutive in Serie A contro il Torino per la prima volta nella propria storia nella competizione.

La Lazio ha pareggiato solo una delle ultime 14 partite in Serie A (5V, 8P).

Il Torino non ha trovato il gol nel primo tempo in 4 delle sue 5 partite, meno solo di Genoa e Bologna (entrambe 5) in questa stagione di Serie A.

Raul Moro della Lazio, 19 anni il prossimo dicembre, è il più giovane giocatore a disputare una gara da titolare in questa Serie A.

Ola Aina ha disputato la sua 50a partita da titolare con la maglia del Torino, considerando tutte le competizioni.