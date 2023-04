Paura per Immobile, scontro in auto con un tram: trauma alla colonna vertebrale, rotta una costola

DOMENICA DI PAURA

Distrutta l'auto dell'attaccante della Lazio, resta in ospedale in osservazione

Lazio, paura per Immobile: scontro con un tram















































Domenica mattina di paura per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, mentre era alla guida della sua auto, si è scontrato contro un tram a Roma. Il calciatore biancoceleste, che è in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma, dovrà stare fermo a lungo perché ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra. La sua stagione rischia di essere finita qui.

Completamente distrutta la sua Land Rover Defender: "Ho un po' di dolore al braccio, il tram è passato con il rosso", le prime parole riprese da AGTW. A bordo con Immobile anche le figlie che lo hanno seguito in ospedale.

Sul luogo dell'incidente diversi testimoni: "Ho visto l'auto arrivare e poi lo schianto, tanta gente sul tram. Dopo l'incidente l'autista era a terra". Stando alle prime ricostruzioni un tram, il numero 19, stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico, quando si è scontrato con l'auto di Immobile distruggendola. Impatto violento tanto da far deragliare il tram. Diverse le vetture coinvolte nell'incidente e il primo bollettino parla di sette persone trasportate in ambulanza all'ospedale.

IL COMUNICATO DELLA LAZIO

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che, in data odierna, a seguito di un incidente stradale, il calciatore Ciro Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell' XI costola destra.

Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma.