Lazio, il "segreto" di Immobile: "Compagni fantastici"

Ciro Immobile sta trascinando con i suoi gol la Lazio, ma l'attaccante napoletano divide i meriti con i suoi compagni. E' questo il segreto della squadra di Inzaghi nella lotta per lo scudetto con Juve e Inter. "In squadra vado d'accordo con tutti, i miei compagni sono fantastici. Luis Alberto? Mi conosce quasi come mia moglie Jessica. Correa e Caicedo sono due amici e due giocatori incredibili. Leiva? Campione in campo e fuori", ha detto scherzando su Instagram alla vigilia del suo 30° compleanno.