Lazio, il portavoce dopo le polemiche di Napoli: “Episodi che sono sotto gli occhi di tutti”

SERIE A

Ancora polemiche per l’arbitraggio di Di Bello, lunedì spareggio Champions col Milan

"Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri". Così il portavoce della Lazio, Roberto Rao, in una nota sul sito dei biancocelesti dopo i discussi episodi arbitrali nella sfida contro il Napoli: "È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti", conclude il portavoce.

E il momento del massimo impegno arriva subito, perché lunedì sera gli uomini di Inzaghi ospitano il Milan in un vero e proprio spareggio Champions. Oggi a Formello lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, completo invece per il resto della squadra. Al termina della classica attivazione muscolare, il gruppo ha dato vita ad un torello ed esercitazione sul possesso palla. Una partitella a campo ridotto ha poi concluso la seduta.

Contro i rossoneri Simone Inzaghi (ancora alle prese con il Covid, in panchina il vice Farris) potrebbe optare per Cataldi e Patric. Per il resto, a meno di imprevisti, stessi uomini scesi in campo a Napoli con Marusic esterno e Correa-Immobile tandem d'attacco.

