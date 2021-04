Lazio-Torino, il 13 maggio la discussione del ricorso al Collegio di Garanzia

SERIE A

Il calendario rischia di essere un problema: non si potrà andare oltre il 18 maggio per la disputa della partita

La discussione sul caso di Lazio-Torino al Collegio di garanzia a sezioni riunite è stata fissata dal presidente Franco Frattini per giovedì 13 maggio alle ore 14. Il club biancoceleste aveva presentato ricorso all'organo di garanzia dello sport in merito alla mancata disputa della partita con i granata, inizialmente programmata per il 2 marzo, ma alla quale il Toro non si era presentato per i casi Covid nel gruppo squadra. Getty Images

Il match quindi non sarà giocato prima di quella data quando mancheranno solo due giornate al termine del campionato, e quindi presumibilmente una delle due squadre - se non entrambe - avrà già raggiunto i propri obiettivi, con lo spettro del 18 maggio: più in là di quel termine non si può andare perché successivamente lo stadio Olimpico dovrà essere lasciato a disposizione dell'Uefa in vista dell'organizzazione di Euro 2020.