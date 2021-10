Lazio, gioia Sarri: "E' stata la più bella gara della stagione"

QUI LAZIO

"Anche Luis Alberto ha fatto una grande partita, di grande dinamismo e applicazione"

Dopo la vittoria con la Fiorentina, Maurizio Sarri è soddisfatto. "Abbiamo fatto la più bella partita della stagione, meglio di quella contro l'Inter e meglio di quella contro la Roma", ha spiegato il tecnico della Lazio a DAZN. "Tra le alternative preparate c'era quella di alzare Milinkovic nel 4 contro 4 e abbiamo fatto bene - ha aggiunto -. Anche Luis Alberto ha fatto una grande partita, di grande dinamismo e applicazione"

"Dopo aver sbagliato una partita come quella col Verona il livello di nervosismo poteva essere alto, questo ci ha dato grande applicazione ma poco coraggio - ha aggiunto Sarri -. Dopo il goal la mente si è liberata e abbiamo giocato più tranquilli"." Oggi l’idea era quella di avere molto palleggio a centrocampo, abbiamo giocato con tanti calciatori tecnici, poteva essere un rischio ma sapendo come gioca la Fiorentina ci sembrava il piano giusto", ha proseguito.

"Non avevo dubbi sulla reazione, rientra nelle nostre caratteristiche - ha continuato il tecnico biancoceleste -. Sarò soddisfatto quando vedrò la continuità nell'atteggiamento. Dentro una partita difficile abbiamo messo momenti di ottimo palleggio".

Poi qualche considerazione su Cataldi e Leiva. "Cataldi a livello di dinamismo è straordinario, per me può diventarlo anche a livello tecnico perché ha ottimi piedi. Lucas Leiva è più bravo nel dare ordine e nelle traiettorie - ha spiegato Sarri -. Non può giocare tutte le partite e Cataldi per noi è fondamentale. Per noi è un giocatori importante, è in progressione e sta migliorando. Può esplodere per noi e per tutto il calcio italiano".