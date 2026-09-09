Lotito: "Siamo primi in classifica, non basta? Fuori da Roma vengo portato in trionfo"

Rinvigorito dall'ottimo inizio di stagione da parte della Lazio (3 partite e tre vittorie in Serie A), Claudio Lotito torna a parlare togliendosi qualche sassolino. "Per me parlano i fatti - le parole del patron biancoceleste a Il Fatto Quotidiano -. Quello che sta succedendo contro di me è fuori ogni logica".
"Su di me dicono 'Con Lotito i tifosi non sognano'. Ma cosa vuol dire? Siamo primi in classifica, non basta?" ha tuonato Lotito che ha aggiunto: "Non basta comprare giocatori, avere una squadra determinata, che combatte né fare l'Academy. L'unico assioma loro è Lotito deve andare via".
L'Olimpico rischia di restare mezzo vuoto anche sabato in occasione del big-match con il Milan nonostante il grande rendimento di Frattesi e compagni: "Se uno esce da Roma c'è una situazione diversa - ha proseguito Lotito -. Ogni volta che vado a Reggio Calabria (è proprietario anche della Reggina, ndr) vengo portato in trionfo. Poi torno a Roma e raccontano che anche a Reggio mi contestano".