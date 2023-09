Lazio furiosa per la direzione di Maresca: tutti i tesserati in silenzio stampa

© Getty Images

Alla Lazio non è andata giù la direzione di gara dell'arbitro Maresca e contesta in particolare il primo gol della Juventus di Vlahovic, nato da un pallone di McKennie molto vicino alla riga laterale (fuori secondo la ricostruzione biancoceleste). Per questo motivo è stato imposto il silenzio stampa a tutti i tesserati, per non dover commentare gli episodi arbitrali, dopo che dirigenti e staff tecnico si sono chiusi in una stanza per rivedere gli episodi più controversi del match. Tra questi anche il contatto tra Bremer e Immobile pochi istanti prima la rete che ha sbloccato la gara.