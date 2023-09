Napoli-Lazio, la moviola: due gol annullati per fuorigioco ai biancocelesti

napoli-lazio

Zaccagni protagonista in entrambi i casi ma la seconda ha fatto arrabbiare i tifosi biancocelesti: per l'arbitro Colombo era in posizione attiva

© Da video Due casi da moviola nella ripresa di Napoli-Lazio. Nel giro di quattro minuti vengono annullate due reti ai biancocelesti, entrambe per fuorigioco ed entrambe dopo una segnalazione del VAR. Pochi dubbi al 67' quando Guendouzi, all'inizio dell'azione offensiva, è oltre la linea di difesa del Napoli prima del passaggio a Zaccagni: il gol dell'italiano viene dunque immediatamente annullato. Al 71' invece le parti si invertono, la rete del francese non viene convalidata perché l'arbitro Andrea Colombo, tornato a vedere l'azione al monitor del VAR, decide che la posizione di Zaccagni - che è oltre la linea difensiva azzurra - nell'azione è attiva. Zaccagni viene considerato così poiché Di Lorenzo, che poi spazzerà verso l'interno dell'area poco prima che il pallone arrivi a Guendouzi, interviene proprio perché stava inseguendo l'esterno laziale nell'incursione in area.

"Con questi arbitri che non sanno parlare non si può giocare, qui devono venire arbitri con personalità a fischiare, perché così ammazzano il lavoro di una settimana. Tre giorni fa gli arbitri sono venuti a parlare con noi e oggi fischiano così. Il lavoro di una settimana non si può buttare per una persona. Lo dico oggi che abbiamo vinto" ha detto Luis Alberto dopo la partita a Dazn.

