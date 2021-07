Lazio, calciatori "no vax". Il club: "Li convinceremo"

DAL RITIRO

Grossa grana per i biancocelesti. Oggi ad Auronzo le inoculazioni

E' allarme "no vax" in casa Lazio. Sarebbero infatti 3 o 4 i calciatori biancocelesti che avrebbero detto no al trattamento per il Covid-19. La società è fiduciosa di poterli convincere, ma per il momento pare che questo ristretto gruppo di tesserati sia irremovibile. Oggi, tuttavia, ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della squadra di Maurizio Sarri, cominceranno i vaccini per chi, invece, è convinto di volerlo fare. Getty Images

Fino al pomeriggio di ieri non c'erano segnali contrari al vaccino, ma al momento della decisioni (dalla parole ai fatti, insomma), qualcosa è cambiato.

La Lazio spinge per la vaccinazione di tutta la rosa per evitare caos poi e quarantene varie. Sarri era già sicuro di avere, per inizio stagione, tutta la rosa vaccinata e procedere spedito verso un campionato quanto più normale possibile.

Si vedrà oggi, quindi, se anche questo gruppo di contrari al vaccino alla fine cambierà idea.