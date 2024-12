Lazio, Baroni: "Mi assumo la responsabilità della sconfitta"

Ha giocato la prima mezz'ora alla pari, ma dopo il gol di Calhanoglu su rigore la sua Lazio è stata umiliata dall'Inter e alla fine del match dell'Olimpico Marco Baroni si è assunto ogni responsabilità per il vero e proprio crollo emotivo della sua squadra: "Non voglio commentare l’episodio del rigore, parlo della partita - ha detto il tecnico biancoceleste ai microfoni di Dazn - Sono dispiaciuto per la squadra e per i tifosi. Mi assumo la responsabilità della sconfitta. È chiaro che abbiamo fatto quaranta minuti buoni ma non è sufficiente. La squadra ha ceduto dal punto di vista nervoso e abbiamo concesso cose che all’Inter non puoi concedere. Non sono stato bravo a gestire questa situazione dal punto di vista emotivo. Adesso c’è da lavorare e ripartire”.