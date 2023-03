Lazio-AZ Alkmaar: Immobile ko, Sarri punta (ancora) su Felipe Anderson

LAZIO-AZ ALKMAAR

Il tecnico al brasiliano non rinuncia mai e ora per conquistare i quarti di Conference League gli chiede anche i gol

Quella di questa sera contro l’AZ Alkamaar, per l’andata degli ottavi di Conference League, sarà l'84esima partita consecutiva con la maglia della Lazio per Felipe Anderson. Al brasiliano Maurizio Sarri non rinuncia mai e stasera all'Olimpico (calcio d'inizio alle 18.45) gli chiederà anche i gol per conquistare i quarti perché giocherà da 'falso nove' al posto di Ciro Immobile, bloccato (anche per la gara di ritorno) da una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra (si tratta del terzo stiramento dell’anno ed è il quinto stop stagionale per il capocannoniere della passata stagione).

La squadra di Sarri arriva all'appuntamento con gli olandesi sulle ali dell'entusiasmo dopo il clamoroso successo di Napoli, ma il tecnico, che ha in mente qualche cambio di formazione, ha già avvertito i suoi: "La vittoria di Napoli può essere un pericolo".

"Dopo il 4-0 al Milan ci siamo sentiti appagati e non siamo riusciti a dare continuità" ha detto il tecnico, che farà turnover ma vuole tenere alta la tensione. In attacco insieme a Felipe Anderson, che non segna proprio dal gol nel poker ai rossoneri, ci saranno Pedro e Zaccagni, mentre a centrocampo ci sono due ballottaggi: uno tra Milinkovic-Savic e il match winner del Maradona Vecino, l'altro tra Luis Alberto e Basic. In porta gioca Maximiano, protetto da Gila in coppia con Patric al centro della difesa, anche perché Casale è alle prese con un problema al ginocchio e a Romagnoli serve un turno di riposo.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen.

