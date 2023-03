Lazio, Sarri verso l'AZ: "Vittoria di Napoli pericolosa per noi"

VERSO LAZIO-AZ ALKMAAR

Le parole dell'allenatore della Lazio alla vigilia dell'impegno in Conference League

© Getty Images La Lazio di Sarri ospita l'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale di Conference League, una competizione che i biancocelesti disputano dopo essere retrocessi dall'Europa League e che affrontano sull'entusiasmo del successo in casa del Napoli, ma senza Ciro Immobile infortunato. "La vittoria contro il Napoli per noi è un pericolo - ha avvertito Maurizio Sarri -. Dopo il 4-0 al Milan siamo andati in appagamento e non abbiamo vinto per quattro partite".

"Ora dobbiamo vedere se riusciamo a gestire questo risultato in un modo diverso, ma la squadra è cresciuta e l'apporto difensivo di tutti è superiore non solo quello dei singoli difensori".

La Conference League è una competizione che presenta diversi tranelli, ma giudicata dal tecnico della Roma Mourinho di livello inferiore rispetto alla passata stagione quando fu la Roma a vincerla: "Non condivido l'opinione di José" ha risposto Sarri sul tema, passando poi a parlare dell'infortunio di Ciro Immobile che non lo farà essere in campo contro gli olandesi dell'AZ: "C'è un problema muscolare, non grave a quanto sembra. Ma non so bene ancora".

All'Olimpico arriva l'AZ: "Stanno facendo un campionato di altissimo livello, ha un solo punto di distanza dall'Ajax che per tutti sarebbe stato un avversario difficilissimo. Noi dovremo affrontare sia le nostre difficoltà mentale quando giochiamo spesso, ma anche quelle tecniche perché l'AZ ha tanta qualità".

Vedi anche conference league Lazio, Immobile si ferma ancora: niente AZ Alkmaar e derby a rischio Visto l'amo mandato da Mourinho dopo il successo sulla Juventus parlando del livello della Conference League, Sarri non ha perso tempo a restituire la frecciatina al collega, ma su un argomento diverso ovvero la squalifica sospesa del tecnico portoghese: "A me successe una cosa simile, ma arbitro e procura federale che erano vicini scrissero due cose diverse nel referto. Uno dei due quindi non era veritiero. Non ho avuto lo stesso trattamento di Mourinho, c'è stata disparità per la sua carriera...".

Per quanto riguarda la formazione, invece, Sarri non ha voluto sbilanciarsi: "Felipe Anderson non può essere stanco in questo momento, non abbiamo altre soluzioni. Cancellieri può giocare sia centravanti che da esterno, lo sto provando in allenamento. Casale? Dall'allenamento di oggi si capirà se può giocare".