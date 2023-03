Lazio, Immobile si ferma ancora: lesione e niente AZ Alkmaar, derby a rischio

LAZIO

L'attaccante è uscito dal Maradona di Napoli per un problema fisico e gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione

© Ansa Ciro Immobile si ferma ancora. Nella vincente trasferta di Napoli l'attaccante della Lazio ha accusato un problema alla coscia sinistra e domenica aveva anche una caviglia dolorante: è rimasto in palestra saltando l'allenamento con la squadra. In mattinata si è sottoposto ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Salterà quindi la sfida di martedì sera contro l'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di Conference League e quasi sicuramente il derby contro la Roma del prossimo 19 marzo.

Una brutta notizia per la Lazio e per Sarri, che arriva dopo la bella vittoria in casa del Napoli capolista. Nuovo stop per bomber Immobile, che era rientrato nell'elenco dei convocati per la gara contro la Fiorentina del 29 gennaio dopo l'infortunio al flessore rimediato nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo del 15. Ora il capitano biancoceleste potrebbe essere costretto a saltare quattro gare: andata e ritorno contro l'AZ Alkmaar, Bologna e Roma in campionato per tornare poi dopo la sosta.

Secondo quanto riferito dalla Lazio, infatti, soltanto gli esami dei prossimi giorni potranno quantificare i tempi di recupero per il 33enne. Di seguito la nota ufficiale dei biancocelesti: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".