La vittoria di Inzaghi: "Decisivi i cambi? Coronamento di un grande cammino"

15/05/2019

Simone Inzaghi mago di Coppa. E stratega dei cambi. Decisive le sostituzioni tecnico della Lazio nella vittoria biancoceleste contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. Ma l'allenatore che ha regalato un altro trofeo a Lotito si schernisce a fine partita: "E' stata una bellissima serata, davanti ad un pubblico meraviglioso. Abbiamo fatto una grande gara, ma onore anche all'Atalanta. E' stata una partita combattuta, decisa dagli episodi, come quella in campionato. Stavolta siamo stati bravi a farli girare dalla nostra parte. A volte è più importante chi entra che chi parte dall'inizio, l'avevo detto ai ragazzi. E' una bella soddisfazione che ci meritiamo perché abbiamo fatto un gran cammino. Volevamo questa Coppa perché ce l'abbiamo messa tutta e ora ce la godiamo". Nessun commento, invece, sul futuro: solamente un saluto e via a festeggiare.