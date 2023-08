La Lazio spegne le voci: "Piena sintonia con Sarri, lavoriamo per migliorarci" 

IL COMUNICATO

La società biancoceleste mette fine alle indiscrezioni su un clamoroso divorzio dal suo allenatore

Per chiudere ogni illazione la Lazio ha deciso di affidarsi a un comunicato sul suo sito ufficiale per chiarire che i rapporti tra la società e il suo allenatore sono più che buoni, dopo che in giornata si erano addirittura diffuse delle voci sul possibile divorzio da Sarri. Queste le parole della società: "Tra l'allenatore e Lotito c'è piena sintonia nella gestione del mercato e unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione".

"Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni - prosegue il comunicato sul sito laziale - e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune".