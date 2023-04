Immobile: "Il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare. Grazie a tutti"

© instagram

"Grazie a tutti per i messaggi pieni di amore che ci avete mandato e soprattutto grazie ai dottori e agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene. Possiamo dire che il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare e andare avanti e ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte". Così in un post su Instagram l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, coinvolto in un incidente stradale con un tram a Roma domenica mattina mentre era alla guida del suo Suv su cui si trovavano anche le due figlie. L'attaccante della Nazionale ha pubblicato una foto con tutta la famiglia al completo riunita a casa.