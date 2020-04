Immobile, idee chiare: "Voglio il record di Higuain"

LAZIO

L'emergenza coronavirus ha stoppato il campionato, ma Ciro Immobile tiene alta la concentrazione in vista della possibile ripresa. "Dovremo essere bravi mentalmente - ha spiegato l'attaccante della Lazio -. I nostri obiettivi non cambiano". Obiettivi di squadra e, ovviamente, anche individuali. "Il record di gol in un solo campionato raggiunto da Higuain nel 2016? Ce la metterò tutta per batterlo", ha promesso il bomber biancoceleste.

Un'impresa difficile da centrare, ma comunque non impossibile. "Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo, ognuno ne ha uno suo personale - ha spiegato Ciro a Sky Sport -. Sarebbe bello, è come l'uovo di Pasqua: vedremo quale sarà la sorpresa quando torneremo in campo".

Del resto Immobile sta già pensando alla ripresa del campionato e a come bisognerà affrntare questa nuova situazione dettata dall'emergenza sanitaria. "Le ambizioni restano, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. - ha spiegato - Quando si riavvicinerà il momento di tornare in campo dovremo essere bravi a prepararci mentalmente perché saranno 12 partite importantissime per continuare il nostro sogno". "È come un nuovo inizio di campionato perché più o meno è simile il tempo che siamo stati fermi - ha concluso -. Ma i nostri obiettivi non cambiano, sarà difficile ma ce la metteremo tutta, soprattutto per ridare il sorriso a tante persone provando a tornare alla normalità".