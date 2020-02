Immobile bomber implacabile: eguagliato il record di Angelillo

27 GOL IN 25 GIORNATE

Prosegue spedita la scalata di Immobile verso il record di gol in Serie A di Higuain. Dopo 25 giornate, infatti, grazie alla rete segnata al Genoa, "King Ciro" si è portato a quota 27 reti stagionali in campionato. Un bottino straordinario, che ha consentito al bomber biancoceleste di eguagliare il primato di gol stabilito da Antonio Angelillo nel lontano 1958/1959 e di allontanare Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori. Al momento, CR7 si trova infatti a -6 da Immobile, a cui a ora mancano 9 centri per raggiungere il record di 36 reti del Pipita.

Nella settimana in cui ha festeggiato il traguardo dei 30 anni, Immobile centra dunque un altro prestigioso traguardo in campo, continuando a trascinare la Lazio a suon di gol nella parte alta della classifica. Numeri alla mano, in Serie A per Ciro quest'anno sono 27 le reti messe a referto in 25 gare. Non accadeva dalla stagione '58-'59. E non è finita qui. Con 13 partite ancora da giocare, infatti, l'attaccante della Lazio potrebbe andare molto vicino ai 36 gol segnati da Higuain nella stagione 2015/2016. Se non superarli.

Da quando è arrivato a Roma, del resto, Ciro ha sempre dimostrato di avere un certo feeling col gol. Dalla stagione 2016/2017, Immobile ha messo a segno ben 94 reti in Serie A con la maglia della Lazio. Un bottino che, nei cinque campionati top d'Europa, piazza Immobile alle spalle solo di Messi (125 gol) e Lewandowski (106). Roba da top player.