Serie A: Genoa-Lazio 2-3, Inzaghi tiene il passo della Juve

GENOA-LAZIO 2-3

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 25a giornata di Serie A, la Lazio batte 3-2 il Genoa e tiene il passo della Juventus, in vetta con un punto di vantaggio. A Marassi, Marusic sblocca subito il match al 2', poi Immobile trova il raddoppio con il 27° gol in campionato al 51'. Il Grifone torna in partita con un eurogol di Cassata (57'), ma Cataldi la chiude con una magistrale punizione (71'). Al 90' rigore di Criscito. Per Inzaghi 20 gare di fila senza sconfitte. Tris al Genoa, la Lazio resta in scia alla Juve

























LA PARTITA

​​​​​​​La Juve chiama e la Lazio risponde. In una giornata funestata dall'allarme coronavirus, prosegue l'avvincente testa a testa tra le squadre di Sarri e Inzaghi. A Marassi, i biancocelesti conquistato tre punti tanto sudati quanto importanti, che tengono vivo il sogno scudetto. Specialisti nei gol nel finale, questa volta Immobile e compagni hanno il merito di sbloccare subito la gara: dopo uno scambio con Caicedo, Marusic resiste al ritorno di Masiello e Soumaouro e dopo solo 1 minuto e 40 secondi fa secco Perin. I binari della gara si mettono così nel modo preferito per i capitolini, letali in contropiede quando Luis Alberto può innescare le punte con le sue giocate. Strakosha nel primo tempo corre un paio di rischi sempre a causa di Favilli, che colpisce un palo (26') e impegna il numero 1 albanese (41'), mentre Caicedo non sfrutta a dovere un assist in profondità di Lucas Leiva. Il brasiliano è sempre pronto ad aiutare la difesa, ma commette qualche fallo di troppo che a inizio ripresa costringeranno Inzaghi a toglierlo per inserire Cataldi.

Secondo tempo in cui la Lazio parte con il piede sull'acceleratore: Immobile spreca un lungo lancio di Milinkovic, ma si fa perdonare qualche minuto dopo con la solita zampata su un pallone vacante in area. L'attaccante napoletano eguaglia il record di gol dopo 25 giornate, che apparteneva ad Antonio Angelillo e durava dal 1958/59. Inzaghi ha la gara in pugno, ma un eurogol di Cassata riapre improvvisamente la gara. Le due squadre mettono da parte i tatticismi a favore dello spettacolo. Nicola si gioca le carte Pandev, Iago Falque e Destro, ma il jolly dalla panchina lo pesca Inzaghi, con Cataldi che cala il tris con una magistrale punizione. Il Grifone ha un cuore grande come una casa, rischia di subire il quarto gol (bravo Perin due volte su Correa), ma proprio al 90' trova il gol della speranza con il cecchino Criscito su rigore (mani di Lazzari in contrasto con Pandev). Maresca decreta 5' di recupero, ma il muro biancoceleste regge all'urto anche senza due titolari come Acerbi e Luiz Felipe. Il sogno scudetto è vivo più che mai, mentre il Genoa trema sempre più.

​​​​​​LE PAGELLE

Cassata 6,5 - Nel primo tempo sbaglia un gol facile, si riscatta nella ripresa con una perla dal limite che ridà speranza al Grifone. Lotta su ogni pallone.

Sanabria 5 - Gara senza particolari acuti quella del paraguayano, che si divora anche un gol clamoroso ma per sua fortuna era in fuorigioco.

Biraschi 5 - La forza d'urto della Lazio è impressionante, ma lui va troppo spesso in difficoltà. Nel finale un suo errore rischia di costare il 4° gol.

Luis Alberto 7 - Behrami gli si appiccica come un francobollo, ma lo spagnolo ogni volta che ha il pallone riesce a fare la cosa giusta.

Immobile 6,5 - Anche in un pomeriggio in cui non sembra essere al meglio, Ciro piazza la sua zampata: sono 27 in 25 gare.

Jony 5,5 - Mentre il collega di fascia Marusic è una forza della natura, lo spagnolo appare un po' troppo timido. In ritardo su Ankersen che serve a Cassata l'assist dell'1-2.

IL TABELLINO

GENOA-LAZIO 2-3

Genoa (3-5-2): Perin 6,5; Biraschi 5, Soumaouro 6, Masiello 5,5; Ankersen 6 (13' st Iago Falque 5,5), Behrami 6, Schone 6, Cassata 6,5, Criscito 6; Favilli 6 (12' st Pandev 6), Sanabria 5 (29' st Destro 5,5). A disp.: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Goldaniga, Jagello, Rovella, Eriksson. All.: Nicola 6

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6, Vavro 6, Radu 6,5; Marusic 6,5, Milikovic-Savic 6, Lucas Leiva 6 (9' st Cataldi 6,5), Luis Alberto 7, Jony 5,5 (17' st Lazzari 5,5); Caicedo 5,5 (9' st Correa 6), Immobile 6,5. A disp.: Proto, Guerrieri, Acerbi, Bastos, A. Anderson, Parolo, Minala, Lukaku, Adekanye. All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 2' Marusic (L), 6' st Immobile (L), 12' st Cassata (G), 45' st rig. Criscito (G)

Ammoniti: Lucas Leiva (L), Masiello (G), Soumaouro (G), Strakosha (L)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Ciro Immobile ha segnato 27 gol in questo campionato con la Lazio: eguagliato il record di gol dopo 25 giornate, che apparteneva ad Antonio Angelillo e durava dal 1958/59.

• La Lazio ha segnato almeno tre gol in 10 partite in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

• La Lazio è imbattuta da 20 partite di Serie A (16V, 4N), già record nella sua storia nel massimo campionato.

• La Lazio non rimaneva imbattuta per nove trasferte consecutive in Serie A da aprile 2016.

• Quello di Adam Marusic (1 minuto e 40 secondi) è il gol più veloce per la Lazio in questo campionato.

• La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei).

• La Lazio ha segnato in tutte le ultime nove trasferte di campionato: in una singola stagione ha fatto meglio solo nel 2006 e nel 1956, quando ha toccato il proprio record di 10.

• Tra gol e assist, l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha eguagliato il suo score dello scorso campionato: otto reti e due passaggi vincenti.

• Quello di Francesco Cassata del Genoa è stato il secondo gol da fuori area subito dalla Lazio in questo campionato (dopo Muriel ad ottobre).

• Entrambi i gol del centrocampista della Lazio Danilo Cataldi in questa stagione sono arrivati su calcio di punizione (tutte le competizioni).

• La Lazio ha segnato tre gol contro il Genoa, uno in più di quanti quelli subiti dai rossoblù nelle quattro gare precedenti.

• In Serie A la Lazio non subiva due gol in una partita da novembre contro il Lecce.