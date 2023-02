Imbrattata la targa dedicata a Lenzini, storico presidente della Lazio

"La targa del Parco Umberto Lenzini, il presidente del primo storico scudetto della Lazio, imbrattata con i colori giallorossi è un'offesa grave, che non appartiene al tifo sano. Quello che si fonda su onore, ideali e amore per il calcio. Indipendentemente dalla squadra per cui si tifa". Questa la reazione dell'assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato dopo che la lastra, che ricorda l'ex massimo dirigente biancoceleste, è stata ricoperta con i colori giallorossi.