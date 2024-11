Il ds della Lazio Fabiani: "Divieto trasferta ad Amsterdam è roba da terzo mondo"

Il divieto di trasferta ai tifosi della Lazio ad Amsterdam per la trasferta di Europa League con l'Ajax è "una decisione da terzo mondo". Sono le parole del ds biancoceleste, Angelo Fabiani. "Non è più calcio così e questa svelta ci penalizza", ha aggiunto alla vigilia della gara con il Ludogorets. "La Lazio non è figlia di un dio minore - ha aggiunto Fabiani -. Se il sindaco di Amsterdam fa un'ordinanza, non ci poteva pensare prima? Dove stava su Marte? A pensar male si sbaglia, ma spesso e volentieri ci si indovina".