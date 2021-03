Dramma in casa Lazio: morto in un incidente il 19enne Daniel Guerini

A ROMA

Il trequartista della Primavera biancoceleste coinvolto in un incidente a Roma. Polizia municipale e carabinieri indagano

Lutto in casa Lazio per la morte di Daniel Guerini, 19enne della Primavera biancoceleste, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Roma in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Il classe 2002 era a bordo, assieme ad altri due amici, di una Smart For Four che verso le 20 si è andata a scontrare - per cause da accertare - con una Mercedes Classe A. Polizia municipale e carabinieri indagano. Getty Images

I due ragazzi che viaggiavano con Guerini sono stati trasportati in ambulanza in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata e all'Umberto I, per il giovane calciatore non c'è stato nulla da fare. Il 68enne guidatore dell'altro veicolo, sotto shock, è stato trasferito invece all'ospedale più vicino.

Guerini, che aveva compiuto 19 anni proprio la scorsa domenica ed era assistito dal procuratore Luca Antonini (ex calciatore tra le altre di Milan e Genoa), era tornato alla Lazio a gennaio dal Torino, che lo aveva acquistato nel 2016/17 proprio dai biancocelesti. Poi i prestiti alla Fiorentina e alla Spal prima del ritorno nella Capitale. Il trequartista classe 2002 aveva anche indossato la maglia della Nazionale Under 15 e Under 16.

LA LAZIO: "INCREDULI E SCONVOLTI DAL DOLORE"

IL TORINO: "INCREDULI E PROFONDAMENTE ADDOLORATI"