Baroni: "Non è normale quello che stiamo facendo. Nuno Tavares? Si è fermato in tempo"

"Non ho mai allenato un gruppo così forte". Dopo il tris alla Real Sociedad che ha permesso alla Lazio di approdare direttamente agli ottavi di Europa League, in casa biancoceleste il clima è euforico. Grande la soddisfazione anche per Marco Baroni: "Sono orgoglioso dei ragazzi, non voglio che quanto stiamo facendo venga etichettato come normale - le parole del tecnico a Sky Sport -. Certo, c'è molta strada ancora da fare ma il gruppo ha fame".