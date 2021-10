Atalanta-Lazio, Reina colpito in testa da una monetina

Un brutto episodio ha caratterizzato il finale di Atalanta-Lazio. Pepe Reina è stato infatti colpito in testa da una monetina piovuta dagli spalti alle spalle della sua porta. Il portiere spagnolo era appena stato ammonito, dopo che si era chinato per rimuovere dal terreno di gioco altri oggetti lanciati dalla curva bergamasca, tra cui un rotolo di scotch. Subito dopo essere stato raggiunto dalla monetina Reina è rimasto qualche istante in ginocchio dolorante, tenendosi la testa, poi si è rialzato e alcuni minuti dopo ha incassato il gol del definitivo 2-2.