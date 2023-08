Amichevoli: crollo della Lazio, il Girona vince 2-1

Amichevoli

Tsygankov e Stuani regalano il successo agli spagnoli: inutile la rete dell’ex Castellanos, espulso Zaccagni

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sconfitta per la Lazio di Sarri in amichevole, il Girona trionfa 2-1. Un primo tempo piuttosto equilibrato, con Immobile vicino al gol. Nella ripresa gli spagnoli vanno prima in vantaggio con Tsygankov (51’) e poi raddoppiano con l’eterno Stuani (70’). La Lazio resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Zaccagni al 66’, ma dieci minuti più tardi trova il gol della bandiera con l’ex (e nuovo acquisto biancoceleste) Castellanos.

La Lazio cade in amichevole per 2-1 contro il Girona. In avvio i biancocelesti sono pimpanti, cercando il vantaggio prima con Zaccagni e poi con Immobile. Gli spagnoli riescono a contenere le offensive avversarie, spingendo in ripartenza soprattutto con gli esterni Savio e Tsygankov. Al duplice fischio la gara è ancora in parità, sullo 0-0. Nel secondo tempo l’incontro si innervosisce parecchio, con il Girona che trova il doppio vantaggio: al 51’ è proprio Tsygankov a portare in vantaggio i suoi, mentre il raddoppio arriva al 70’ con la rete di Stuani (già in gol contro il Napoli a Castel di Sangro). Nel mezzo c’è spazio anche per l’espulsione di Zaccagni, al 66’ per doppia ammonizione. La squadra di Sarri, nonostante l’inferiorità numerica, riapre tutto al 76’, grazie al gol dell’ex Castellanos, ma non riesce a strappare il pareggio nel finale. Vince 2-1 il Girona, contro una Lazio con più ombre che luci.

