Lazio, Kamada: "Felice di festeggiare il compleanno insieme". Scambio di documenti per Isaksen

LAZIO

Prime parole da biancoceleste per il giapponese. Si chiude per l'esterno danese. Luis Alberto è tornato a lavorare in gruppo

Kamada e gli altri, tutti i giapponesi della storia Serie A

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Sono molto felice di aver firmato con la Lazio e di festeggiare il mio compleanno qui a Roma. Ringrazio i tifosi per tutto il loro affetto e per gli auguri di buon compleanno. Forza Lazio". Provengono dai social le prime parole di Daichi Kamada da giocatore della Lazio. Il centrocampista giapponese, che compie 27 anni, è arrivato in biancoceleste da svincolato dopo la sua esperienza di quattro anni in Germania con la maglia dell'Eintracht Francoforte. E dopo l'ufficialità di Kamada, la Lazio è vicina a chiudere per il 22enne danese Gustav Isaksen: scambio di documenti in corso. Arriverà dal Midtjylland a titolo definitivo, costo dell'operazione circa 12 milioni di euro più bonus. Per l'esterno pronto un quinquennale da 1,2 milioni a stagione.

Per la Lazio le buone notizie arrivano anche da, che è tornato ad allenarsi con il gruppo a Girona. Il giocatore spagnolo ha preso parte alla seduta mattutina in vista dell'amichevole di domani sera contro la formazione locale. Dopo aver saltato l'allenamento del primo agosto perché in attesa della proposta di rinnovo di contratto da parte del club ed essere stato escluso dalla trasferta di Birmingham per punizione, la situazione è rientrata.