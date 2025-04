Addio a suor Paola, tifosissima della Lazio a 'Quelli che il calcio'. "Per sempre con noi"

Addio a suor Paola, grande tifosa della Lazio. Aveva 77 anni ed era malata da tempo. Nata a Roccella Ionica (Reggio Calabria) ma trasferitasi a Roma da quando aveva 20 anni, apparteneva alla congregazione delle Suore scolastiche francescane di Cristo Re ed era diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione alla trasmissione 'Quelli che il calcio', condotta da Fabio Fazio prima (dal 1993 al 2005), e Simona Ventura poi, in cui per quindici anni aveva dato voce ai tifosi biancocelesti. Visse in diretta tv anche lo scudetto della Lazio del 2000. Nel 1998 aveva fondato la ONLUS So.Spe (Solidarietà e Speranza), molto attiva nell’assistenza a ragazze madri, bambini e persone colpite da violenze e povertà. Si fece promotrice di numerose iniziative di solidarietà coinvolgendo spesso i giocatori biancocelesti. In occasione della partita contro il Torino, i tifosi della Lazio gli hanno dedicato uno striscione: "Forza suor Paola, non mollare". Si è spenta nella sua stanza di convento, a Via Monti della Farnesina. "Per sempre con noi. Ciao suor Paola", il messaggio di cordoglio della Lazio sui social.