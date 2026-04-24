Lazio, l'esito degli esami per Gila: out contro l'Udinese, obiettivo Cremonese e Inter
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Trauma contusivo/distorsivo alla caviglia per Mario Gila nella gara contro l'Atalanta. Questo l'esito degli esami strumentali per il difensore della Lazio, che salterà la sfida contro l'Udinese. Lo spagnolo potrebbe rientrare contro la Cremonese, anche se l'obiettivo principale di Sarri è quello di riaverlo per la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter.
Il comunicato della Lazio: "Durante la gara Atalanta-Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo/distorsivo di lieve entità alla caviglia. Il calciatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni cliniche saranno rivalutate nei prossimi giorni".